Com desfalques, Academia dá chances para atletas da base contra o Nova Mutum

A Academia faz a sua última partida na primeira fase do Campeonato Mato-grossense com a presença de cinco jovens jogadores da base do clube. A valorização da base é uma bandeira defendida pelo clube e vai usá-la na partida contra o Nova Mutum, às 15h30, no estádio Valdir Doilho Wons.

Garantida no mata-mata do estadual, a Academia tem problemas para esta partida. São três jogadores suspensos: Maranhão, André e Almer. O goleiro Naldo está lesionado e não joga.

Por outro lado, cinco jogadores terão a oportunidade de serem relacionados pela primeira vez. O Mateus Jorge (16 anos), Caio José (16 anos), Luiz (17 anos), João Pedro Silva (17 anos) e Lucão (18 anos).

Para o confronto diante do Nova Mutum o técnico Edilson Júnior convocou 20 jogadores, confira;

Renato, Vítor, Gustavo Gatti, Pablo, Luiz, Wesllen, Cristiano, João Pedro, Caio José, Cazangi, Kadir, Rick Sena, Leozinho, Lucão, João Pedro Silva, Camacho, Mateus Jorge, Wesley, Marcos Wilder e Mateus Alex.

Com 13 pontos, a Academia está na 4ª colocação e precisa da vitória para se manter nesta posição.

O duelo entre Nova Mutum e Academia acontece neste sábado (19), às 15h30, com transmissão da Eleven Sports.