Cronograma em Rondonópolis tem vacina infantil, 1ª, 2ª e dose de reforço

O cronograma de imunização contra a Covid-19 desta semana em Rondonópolis segue com a vacinação de crianças entre cinco e 11 anos, inclusive no período noturno, bem como com aplicação de primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos, dose de reforço para adultos com mais de 18 anos e segundas doses das vacinas Pfizer, Coronavac, Astrazeneca e Janssen.

Para as crianças com idade entre seis e 11 anos acontece nos horários das 8h às 10h30 e das 18h às 20h nos postos de saúde dos bairros Cidade Alta, Conjunto São José, Mathias Neves, Monte Líbano, Paineiras e Parque das Rosas, de segunda-feira (14) a sexta-feira (18).

Também tem primeira dose para crianças entre seis e 11 anos nos postos de saúde São Francisco, Alfredo de Castro, Itapuã, Morumbi, Serra Dourada e Vila Mineira. Nestes locais, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Já para as crianças com cinco anos sem comorbidades e aquelas entre cinco e 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente, a vacinação acontece no posto de saúde Bom Pastor, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

O cronograma traz ainda a primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos, dose de reforço para pessoas com mais de 18 anos e segunda dose da Pfizer de segunda a sexta-feira nos postos de saúde Jardim Adriana, Caic, Canaã, Cardoso, Goulart, Ipê, Ipiranga, Jambrapi, Padre Rodolfo, Primavera, Sumaré e Vila Olinda. Nestes locais, o atendimento ocorre das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Ainda tem segunda dose das vacinas da Astrazeneca e Janssen disponíveis das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, no posto de saúde Santa Clara.

A segunda dose da Coronavac fica disponível de segunda a sexta-feira no posto de saúde Industrial, com atendimento ao público das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.