Familiares deixam idoso doente de 97 anos trancado e sozinho dentro de casa para curtirem o carnaval

Um idoso de 97 anos foi resgatado pela Polícia Militar após ser deixado sozinho e trancado em casa, em Trindade, região metropolitana de Goiânia (GO). Segundo informações dos militares, a família do homem teria viajado para curtir o Carnaval e o deixou apenas com água e um pacote de biscoitos.

Uma vizinha foi quem denunciou o caso de maus-tratos após escutar pedidos de socorro neste domingo (27). A residência estava trancada e os militares precisaram arrombar a porta para entrar na casa. Nas imagens do momento do resgate, é possível ver que o homem está magro, debilitado, deitado na cama e com as luzes do quarto apagadas. Assim que viu os policiais, ele pede para beber água.

Ele depende de cuidados especiais e foi levado para a casa de uma vizinha. A Polícia Civil vai investigar o caso.