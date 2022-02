Homologação final de concurso está suspensa até término de investigações

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (24), entre representantes do Ministério Público Estadual, da Universidade Federal de Mato Grosso e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) ficou acordado que o concurso público, realizado no domingo (20), não terá homologação final enquanto as investigações não forem concluídas.

O trabalho de apuração está sendo conduzido, no âmbito do MPMT, por três promotorias de Justiça da Capital, que atuam nas áreas do Patrimônio Público, Cidadania e Segurança Pública.

Segundo os promotores de Justiça que atuam no caso, a SESP disponibilizou hoje as informações solicitadas pelo MPMT. Também colocou a área de Inteligência à disposição para eventual apoio às investigações. Somente a Ouvidoria do MPMT, recebeu mais de 100 denúncias sobre supostas fraudes na organização do certame.