Prefeito anuncia asfalto no Distrito da Vila Operária

O prefeito José Carlos do Pátio anunciou a obra de pavimentação asfáltica no Distrito da Vila Operária, em Rondonópolis (MT). O anuncio foi feito durante uma reunião com vereadores e empresários na manhã desta segunda-feira (14).

Durante a reunião o prefeito agradeceu aos vereadores e a Câmara Municipal pela decisão de economizar recursos para ajudar a sociedade.

Foi feita a devolução oficial de R$ 9,213 milhões resultantes das sobras do duodécimo enviado pela Prefeitura ao Poder Legislativo no ano de 2021. Os valores somam a exata quantia de R$ 9.213.198,84 um volume de devolução de recursos histórico, nunca antes praticados no município.

Cerca de R$ 6,5 milhões do recurso será aplicado para concluir em 100% a pavimentação asfáltica do Micro Distrito Industrial da Vila Operária. Parte do repasse será utilizado para a continuação da pavimentação da ponte da duplicação da avenida Bandeirantes chegando até a rotatória do Anel Viário.

“Estamos hoje encaminhando para licitação a obra do Distrito da Vila Operária e com trabalho incessante do secretário Paulo José que esteve comigo e que articulou tudo isso.. Já começamos na semana passada a obra do Distrito Vetorasso.. e agora estamos conseguindo recurso também ….para o Distrito Antigo. Com isso nós resolvemos os problemas dos Distritos Industriais e daí após isso nós vamos discutir uma política industrial para a cidade de Rondonópolis” relata o prefeito.

“Quero agradecer a todos colegas vereadores que prontamente se incluíram nesse objetivo da gente fazer essa economia com a maior devolução de recursos da história da Câmara Municipal. Quero agradecer a cordialidade do Prefeito em atender o nosso pedido específico

que é atender os microempresários do Distrito Industrial da Vila Operária. É uma maneira da gente dar voz para aqueles microempresários, já que o trabalho já está sendo feito nos grandes distritos industriais” pontua o presidente da Casa de Leis, vereador Roni Magnani.

O presidente da Associação do Distrito da Vila Operaria, Gilberto Morais Martins também agradece a todos.

“Muito bom para nós prefeito já iniciou já tem uma avenida pronta .. e agora está passando para nós que vai licitar 100% do asfalto do Distrito e é muito bom para nós então só tenho a agradecer a Deus, o prefeito, os vereadores em nome do Roni Magnani” finaliza Gilberto.