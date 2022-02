Qual a diferença entre adubos e fertilizantes?

Por Giulia Jardim- Especial para o AGORAMT

Os fertilizantes e adubos são substâncias utilizadas para tornar o solo mais fértil, oferecendo os nutrientes necessários para uma boa plantação. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, existem grandes diferenças entre suas classificações: enquanto uma delas é orgânica e utiliza substâncias da natureza, a outra é artificial, desenvolvida quimicamente em laboratórios.

Como os adubos funcionam?

Os adubos – fertilizantes orgânicos – são feitos de substâncias que são encontradas na própria natureza. Por não contar com todos os nutrientes necessários para que um solo pobre fique forte, esse tipo de substância dispõe de um tempo maior para que o efeito aconteça. Eles podem ter origem animal ou vegetal e podem ser classificados como ‘ácidos’, ‘alcalinos’ ou ‘neutros’.

As substâncias presentes no adubo podem ser provenientes de estercos (fezes de animais rurais), farinhas, bagaços, cascos ou restos de vegetais. Esses materiais sofrem decomposição e podem ser produzidos pelo homem por meio da compostagem. Então, com o adubo formado por matéria orgânica, o nitrogênio é disponibilizado no solo e por meio de uma nitrificação ou de uma amonificação a planta é capaz de crescer mais forte e saudável.

Como os fertilizantes químicos funcionam?

Os fertilizantes químicos – inorgânicos – são materiais sintéticos, produzidos em laboratório. Eles contam com diversos produtos que agem no fortalecimento do solo, com uma eficácia quase que imediata. Eles geralmente têm origem mineral e podem ser classificados como ‘nitrogenados’, ‘fosfatados’, ‘potássicos’, ‘mistos’ ou ‘calcários’.

Como os fertilizantes inorgânicos apresentam uma composição química definida é possível calcular precisamente a quantidade de produto que deve ser utilizada em cada caso. Esse tipo de fertilizante pode ser encontrado no formato líquido ou até mesmo em grãos, que podem ser plantados junto com as sementes. Com isso, é possível utilizar a dosagem correta e evitar que as substâncias químicas contaminem o solo com suas impurezas.