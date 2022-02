Ministério Público do Estado volta com funcionamento 100% presencial

A partir da próxima quarta-feira (02), membros, servidores e estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso retomam as atividades no formato 100% presencial. Nesta sexta-feira (25), o procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, publicou o Ato Administrativo 1.088/2022 suspendendo o sistema de rodízio entre os integrantes da instituição.

A norma também especifica as condições de acesso às unidades do MPMT. Além da apresentação do comprovante pessoal de vacinação contra a Covid-19, em formato físico ou digital, o acesso será facultado após a aferição de temperatura corporal previamente à entrada, sendo que temperatura a partir de 37.8º C ou sintomas respiratórios gripais ensejarão o encaminhamento da pessoa para avaliação.

Também deverão ser observados os protocolos de biossegurança previstos no Guia de Orientações sobre Covid-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 m, uso correto de máscara e higienização das mãos.

Conforme o Ato Administrativo, o funcionamento presencial nas Promotorias de Justiça e órgãos auxiliares somente voltará a ser suspenso nos casos de contaminação confirmada de, pelo menos, três pessoas lotadas no local e após autorização do procurador-geral de Justiça.

FUNCIONAMENTO – O atendimento presencial das unidades do MPMT foi retomado em 20 de janeiro de 2022, mas os integrantes da instituição estavam trabalhando em sistema de rodízio, com presença física limitada a 50% da capacidade de cada setor.

O horário de expediente para atendimento ao público e protocolo é das 8h às 18h.