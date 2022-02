Veja 7 filmes extraordinários que deixarão sua semana muito melhor

A Revista Bula fez uma seleção com filmes novos que acabaram de entrar no catálogo da Netflix, produções que foram aclamadas pelo público e pela crítica e lançadas em 2021 e 2022. A lista, que contempla filmes de cinco países, certamente, deixará sua semana muito melhor. Entre os destaques, “O Golpista do Tinder” (2022), de Felicity Morris, “Anne Frank, Minha Melhor Amiga” (2021), de Ben Sombogaart, “A Noite do Fogo” (2021), de Tatiana Huezo. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Golpista do Tinder (2022), Felicity Morris

O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.

Anne Frank, Minha Melhor Amiga (2021), Ben Sombogaart

Do ponto de vista de Hannah, melhor amiga de Anne Frank, o filme traça duas linhas temporais. Uma das lembranças de Hannah, de sua amizade com Anne, e outra da guerra. Enquanto Hannah se torna prisioneira no Campo de Intercâmbio de Bergen-Belsen, Anne vai para um lugar muito pior, um campo de concentração. Além de retratar os bons tempos de amizade entre as duas meninas, também mostra a brutalidade alemã e seu tratamento bárbaro com os judeus.

A Noite do Fogo (2021), Tatiana Huezo

Ana e suas duas melhores amigas, Paula e Maria, passam seus dias brincando juntas dentro e ao redor de sua aldeia, nas montanhas, e envolve descobrir esconderijos improvisados, aprimorar habilidades mentais de sobrevivência e capturar escorpiões. Suas mães estão sempre atentas a qualquer sinal de homens de fora da aldeia, já que meninas constantemente desaparecem do local. À medida que Ana cresce, sua compreensão dos perigos que a cercam também se torna mais claro.

As Fotos Vazadas (2021), Wregas Bhanuteja

Sur é uma estudante de computação do primeiro ano. Ela faz amizade com membros da companhia de teatro do campus, a quem acredita que pode confiar. Até que um dia, após uma festa, Sur acorda com a sensação de que foi dopada e sem lembranças do que ocorreu na noite anterior. As suspeitas são de que um de seus amigos tenha se aproveitado de sua confiança. Usando suas habilidades com computadores, Sur decide buscar a verdade sobre o que realmente ocorreu.

Munique: No Limite da Guerra (2021), Christian Schwochow

Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

O Discípulo (2021), Chaitanya Tamhane

Desde criança, Sharad Nerulkar sonha em ser grande na música clássica indiana e deseja captar a magia transcendental das melodias ondulantes da raga. Seu pai, enquanto vivo, o treinou incansavelmente para essa realização. Apesar de seus esforços e dedicação religiosa à música, acompanhamos a frustração de Sharad com sua inércia profissional, enquanto músicos mais jovens conseguem traçar o caminho para o sucesso.

The Falls (2021), Mong-Hong Chung

Pin-Wen é uma mãe solteira que trabalha para uma empresa multinacional, enquanto mora com sua filha adolescente, Xiao Jin. Um dia, ela é informada de que haverá um severo corte salarial e que sua filha será forçada a fazer quarentena após um colega de classe testar positivo para coronavírus. Pin-Wen também é obrigada a fazer home-office por exigência da empresa. Em casa, Xiao se isola em seu quarto e aproveita as suspeitas de estar com Covid-19 para não se comunicar com a mãe. A relação entre mãe e filha fica cada vez mais deteriorada, conforme ficam isoladas juntas e precisam enfrentar uma realidade como nunca haviam vivido antes.

Bônus

Alfa (2018), Albert Hughes

Há aproximadamente 20 mil anos, no continente europeu, Cro-Magnon Keda é um menino filho do chefe de sua comunidade. Junto com um grupo, pai e filho empreendem uma jornada de caça, mas um incidente faz com que eles deixem Keda para trás. Sozinho na mata selvagem, ele faz amizade com um lobo. Juntos, os dois devem encontrar o caminho de volta para casa do jovem e ainda conseguir sobreviver aos predadores.

Believe Me: The Abduction of Lisa McVey (2018), Jim Donovan

Em 1984, uma garota de 17 anos da Flórida, chamada Lisa McVey, é sequestrada e estuprada pelo serial killer Bobby Joe Long. McVey consegue usar psicologia reversa para conseguir se libertar. Quando ela volta para casa, no entanto, ninguém acredita em sua história. Até que um detetive que escuta seu depoimento reconhece o serial killer que a sequestrou e decide investigar.