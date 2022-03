Após ameaçar Gusttavo Lima de morte, mulher é presa

O cantor Gusttavo Lima sofreu uma ameaça de morte de uma mulher que mora na região Sul de Palmas, no estado de Tocantins, e nesse último final de semana ‘Banguela’, como a mulher é conhecida, foi presa. Alguns fãs do cantor, inclusive, foram expor o horror que sentiram diante da ameaça que Gusttavo Lima sofreu.

“Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá. Nóis vai colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo”, declarou a mulher, Karine, em um vídeo que circulou pelas redes sociais onde ela aparece exibindo uma arma e fazendo a ameaça ao cantor. Segundo informações, Karina foi presa horas antes do show do sertanejo, após a divulgação do vídeo e é uma suposta traficante na região mencionada.

A assessoria de Gusttavo Lima informou que estava ciente da ameaça do vídeo, mas que não reforçou a segurança do artista. “Não foi tomada nenhuma medida diferente”, constatou uma porta-voz de Gusttavo. A notícia repercutiu em diversos telejornais, mas o cantor não se pronunciou a respeito e, após a prisão da mulher, o show ‘Embaixador in Palmas’ prosseguiu.

Já os fãs do sertanejo, ficaram bem preocupados e se pronunciaram nas redes sociais. “Meu Deus do céu, é cada coisa louca que vemos”, disse uma fã. “Deus é mais, ele é protegido e guiado por Deus. Nenhum mal chegará a ele”, comentou uma internauta. O show aconteceu no Estádio Nilton Santos, em Palmas.

Mesmo após o comunicado da assessoria de imprensa do cantor, o Movimento Country apurou com exclusividade aos organizadores do evento, que informaram que medidas haviam sido tomadas para garantir a segurança do cantor e do público que participaria do evento, reforçando sim, a segurança de todos ali presentes.