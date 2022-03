Bombeiros iniciam 3° Curso de Atendimento Pré-Hospitalar em Rondonópolis

A aula inaugural do 3° Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (CAPH) para a equipe do Corpo de Bombeiros aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), em Rondonópolis (MT). São 3 semanas de atividades do curso onde os alunos receberão instruções teóricas, práticas e simulados. Os alunos ainda passam por um período de estágio tanto nas ambulâncias em parceria com o SAMU e também em ambientes hospitalares.

“Não pode faltar a formação, a qualificação dos nossos profissionais. Eles têm a formação inicial quando entram na instituição e depois tem que ir se formando ao logo do tempo

dentro do que nós visamos é que na região sul nós precisávamos trabalhar naquilo que nós mais atendemos que é o pré-hospitalar né! Esse curso vem para atender a demanda não só de Rondonópolis, mas de todas as unidades da região sul do Estado de Mato Grosso e qualificando nossos militares vamos atender melhor a população que é o nosso objetivo” explica o Coronel Vanderlei Bonoto.

Mais de 20 alunos participam do curso de qualificação.

“Nós temos hoje 24 alunos matriculados no curso buscando especialização para melhor atender a sociedade dentro desse ramo que nós temos institucional que é o atendimento de vítimas que sofrem de emergências traumáticas, emergências clínicas, situações que envolvam partos, situações de catástrofes, com múltiplas vítimas. Então o curso, ele aborda esses tipos de ocorrências, esses tipos de cenários e forma especialistas para melhor atuar nessas ocorrências” conclui o coordenador do curso, Tenente Álvaro.