BR-364 terá desvio de tráfego na região de Juscimeira neste sábado (05)

Atenção, motorista! Está programado para este sábado (05.03.2022), a partir das 6h30, um desvio de tráfego na BR-364, na região de Juscimeira. A medida é de responsabilidade do Consórcio LCM / Empa – contratado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para manutenção da rodovia – e recebe o apoio da Concessionária Rota do Oeste e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o Consórcio, as equipes de obras atuarão durante todo o sábado no sentido sul da BR-364 (Cuiabá/Rondonópolis) para recuperação profunda do pavimento e ligação da drenagem no km 257, em Juscimeira. Daí a necessidade do desvio de tráfego, que será direcionado para o perímetro urbano do município, entre o km 262 (entrada da cidade) e o km 257 (região da Cantina do Nino). Não haverá alteração no tráfego do sentido norte (Rondonópolis/Cuiabá).

A Rota do Oeste e a PRF darão apoio à orientação dos motoristas e à sinalização, que será organizada pela LCM/Empa. A Concessionária disponibilizará ainda um Painel de Mensagem Variável (PMV) com informações sobre a alteração no fluxo de veículos, instalado no km 262 da BR-364.

Os usuários da BR-163/MT também podem obter informações sobre as condições de tráfego por meio do 0800 065 0163, da Rota do Oeste, que dispõe de dados atualizados sobre o que ocorre na rodovia 24 horas por dia, sete dias por semana.

É importante esclarecer que as obras de manutenção, conservação e duplicação da BR-364, entre Cuiabá e Rondonópolis, são de responsabilidade do DNIT. No segmento, a Rota do Oeste presta os serviços operacionais (atendimentos aos usuários, socorro médico, oferta de guinchos, entre outros).

O compartilhamento de obrigações está previsto no contrato de concessão. Isso ocorreu porque à época do leilão, o DNIT já contava com obras e empresas contratadas para realizar o serviço, o que refletiu em um barateamento da tarifa de pedágio.