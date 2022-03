Cidade do Rio derruba a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas mantém o passaporte da vacina

O Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura decidiu pela desobrigação de parte das medidas restritivas da capital fluminense. Após mais de duas horas, no Centro de Operações Rio (COR), os 12 membros do grupo derrubaram a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os locais, inclusive nos espaços fechados. A medida, no entanto, passa a valer apenas após a publicação do decreto no Diário Oficial, que está prevista para terça-feira (8).

Também foi discutida a liberação da cobrança do passaporte da vacina em restaurantes, teatros e pontos turísticos. No entanto, o comitê preferiu manter e liberar só após 74% de toda a população vacinada com a dose de reforço. Até o momento, 54% da população acima de 18 anos já tomaram a terceira dose.

Em seu perfil no Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que em três semanas a exigência do passaporte da vacina também deve cair após esforços para imunizar com a terceira dose os cariocas que não completaram o ciclo vacinal.

O GLOBO adiantou que os pesquisadores do município querem a flexibilização. Com o decreto, o Rio será a primeira capital do país a flexibilizar o uso de máscaras em ambientes fechados. As pessoas já podiam circular em ambientes desde 27 de outubro do ano passado.

Recomendamos que as pessoas que tenham comorbidade, os não vacinados, e com imunossupressão utilizem as máscaras. Assim como as pessoas que estão com sintomas da doença — disse o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, escolas não poderão mais obrigar mais seus alunos, professores e funcionários a usarem as máscaras. O mesmo vale para as empresas. No entanto, quem quiser manter a proteção pode o fazer.

Não é precipitado retirar as máscaras, é o momento adequado — disse Soranz. — As pessoas que quiseram usando máscaras podem usar. A gente recomenda que a criança não se vacinou, utilize as máscaras. A mesma coisa para as empresas, elas não precisam mais obrigar o uso da máscara. A gente recomenda isso.

Para justificar o pedido de flexibilização, o secretário apresentou os números da doença na cidade. Segundo Soranz, atualmente, a taxa de contaminação é de 0,51% e a de internação no município é de 0,9% (ou seja, apenas 46 pessoas internadas na cidade com a Covid-19). Ele também destacou que o número de mortos em decorrência da doença caiu drasticamente.

Na reunião, a Secretaria municipal de Saúde apresentou diversos números. Eles salientaram que 14 milhões de doses da vacina da Covid-19 foram aplicadas na cidade. A pasta disse ainda que um milhão de pessoas estão aptas para serem imunizadas com a terceira dose.

Na reunião, a Secretaria municipal de Saúde apresentou diversos números. Segundo dados da pasta, 14 milhões de doses da vacina da Covid-19 foram aplicadas na cidade e um milhão de pessoas estão aptas para serem imunizadas com a terceira dose.

Vale a pena destacar alguns pontos, como o número de casos de morte, pois tem uma queda importante — disse Soranz durante a reunião, destacando outros dados da evolução na doença. — Considerando o panorama atualmente, temos a menor taxa de contaminação desde o começo da pandemia, índices de positividade, hoje de cada 100 pessoas que fazem teste, menos de 5% são positivadas, considerando ao baixo índices de pessoas internadas, o comitê científico recomendou a desobrigação do uso de máscaras.

De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, atualmente, 63% das crianças da rede municipal (327 mil) já foram imunizadas com uma dose da vacina contra a doença. Mas entre os pequenos e pequenas, 185.965 ainda não foram vacinados.

Sessenta e três por cento das crianças já tomaram a primeira dose da vacina. (Esse é um) Número abaixo, porque esperamos chegar a 80%. Fazemos a busca ativa com os agentes de saúde. Só na última semana, 63 mil crianças fizeram a vacinação só no município. Vemos que houve um aumento da procura dos pais nas escolas. A busca ativa com agentes comunitários está surtindo efeito também.