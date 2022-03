Corpo de jovem encontrado com orelhas cortadas, corda no pescoço e vários tiros é identificado

O corpo do jovem encontrado nesta sexta-feira (11) em um matagal, próximo a entrada de uma fazenda no Anel Viário, em Rondonópolis (MT) foi identificado como Victor Hugo Venâncio Lopes, 28 anos. O corpo estava com sinais de que a vítima foi torturada até a morte.

Victor teve as duas orelhas e parte do nariz arrancados. Além disso, uma corda estava amarrada no pescoço, vários hematomas pelo corpo e muitos sinais de tiros.

A mãe do rapaz havia registrado um Boletim de Ocorrência (BO) do desaparecimento do filho ainda na sexta-feira (11).

No documento consta que a mãe relatou que Victor havia marcado um encontro com uma pessoa por volta das 19h na quinta-feira (10) e que não havia mais retornado para casa e não atendia o celular.

Equipes da Polícia Civil, Militar e Politec estiveram no local do crime para realizar a perícia.

Conforme informações da Polícia, o jovem tinha mandado de prisão em aberto.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP).