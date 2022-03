Um incêndio atingiu parte de uma empresa de fertilizantes, no Anel Viário, na manhã desta quinta-feira (31), em Rondonópolis (MT). De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado rapidamente e ninguém ficou ferido.

Os Bombeiros ainda informaram que o fogo iniciou em uma sala de Tecnologia e Informática (TI), um local com bastante equipamentos inflamáveis.

O fogo foi controlado antes que as chamas se espalhassem para outras salas.