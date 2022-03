Inter decepciona e é eliminado na Copa do Brasil; Veja os principais jogos do fim de semana

Na rodada de ontem (03) da Copa do Brasil, o Inter acompanhou o Grêmio e também caiu na primeira fase da competição. O Colorado foi derrotado por 2 a 0 pelo Globo, time do Rio Grande do Norte e que disputa a quarta divisão do Brasileirão. O União Rondonópolis perdeu por 3 a 0 para o Atlético-GO e também ficou pelo caminho.

Dessa forma, os dois principais times do Rio Grande do Sul estão fora da Copa do Brasil. Da Série A permanecem Coritiba, Avaí, Juventude, Ceará, Cuiabá, Goiás, São Paulo, Santos e Atlético-GO permanecem. Os times que disputam a Copa Libertadores entram apenas nas oitavas de final.

FIM DE SEMANA DE CLÁSSICOS E DECISÕES NO MATO GROSSO

Os estaduais voltam a ser protagonistas do final de semana. Em São Paulo, o Corinthians enfrenta o tricolor paulista na estreia do treinador Vitor Pereira no comando do alvinegro. O jogo acontece no sábado, às 16h, no Morumbi, estádio do São Paulo.

As quartas de final do mato-grossense começa também neste sábado, às 16h30, com o jogo entre Academia e Dom Bosco. No domingo, Sinop e União duelam às 17h.

No Carioca, Flamengo e Vasco jogam no Maracanã o Clássico dos Milhões às 16h. No Campeonato Mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro disputam o primeiro clássico do clube celeste sobre a gestão de Ronaldo, novo dono do clube.