Jaciara é destaque na imunização do calendário básico em Mato Grosso

Jaciara é um dos municípios brasileiros que se destacou na imunização de principais vacinas do calendário básico, tanto que foi contemplado pelo Programa Imuniza Mais MT, iniciativa criada em 2021 pelo Governo de Mato Grosso, que já premiou na vacinação da primeira etapa no ano anterior. Agora, segunda fase, ganhou o selo bronze, garantindo a premiação no valor de R$ 50 mil.

“Na primeira etapa, ganhamos a premiação em dinheiro (R$ 150 mil) no ano passado, referente ao desempenho de vacinação contra covid-19 e influenza. Fomos o município que mais vacinou, atingindo a cobertura. Agora na segunda etapa, fomos premiados com o selo bronze, ficando em 3º lugar. Contudo, vamos receber R$ 50 mil, conforme o critério de avaliação do Programa Imuniza Mais MT”, explicou a Coordenadora de Imunização da Saúde, Francielly Carnaúba Freitas.

Segundo a coordenadora, o dinheiro deverá ser investido em melhorias para as salas de vacinas no município.

“É excelente iniciativa ao município e para toda equipe de trabalho que está envolvida na imunização. Quero destacar o empenho da Prefeitura de Jaciara, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que não tem medido esforço para atender a população”, finalizou.

CRITÉRIOS – Conforme a relação de critérios de classificação e premiação dos selos do Imuniza Mais MT, o indicador que leva ao selo bronze, é a cobertura na campanha de vacinação contra influenza e percentual de aplicação das duas doses da vacina contra Covid-19. A meta de imunização na cobertura da influenza é 95% para os municípios. Já a aplicação das duas doses da Covid-19, tem que alcançar a 100%.

INVESTIMENTOS EM MT – Segundo o governo estadual, o objetivo de aumentar o índice de vacinação junto à população contra as doenças que dispõem de imunobiológicos, de maneira que o Estado alcance as metas das campanhas estipuladas pelo Ministério da Saúde. Por meio do programa, serão investidos R$ 65 milhões até 2023, entre premiações, reforma, construção, aquisição de veículos, câmara fria, ar-condicionado, equipamentos de refrigeração, insumos, serviços, capacitações e comunicação.

PREMIAÇÃO – A premiação trata-se da Resolução da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso (CIB-MT) nº 125/2021, que dispõe o incentivo financeiro estadual referente ao Imuniza Mais MT, que é uma estratégia de apoio aos municípios no fortalecimento de ações de imunização. A ação tem o objetivo de proteger a população do estado de Mato Grosso de doenças que podem ser prevenidas com a vacinação.