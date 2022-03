Pocah sente fortes dores na barriga e é atendida em hospital

Pocah, 27, tranquilizou seus seguidores na madrugada desta terça-feira (15) dizendo que está bem e com saúde estável. A cantora surgiu na tarde desta segunda (14) em vídeo no Instagram sentada uma cadeira de hospital, o que fez com que os fãs começassem a se perguntar se estaria tudo bem com ela.

“Acordei 5:30 da manhã com fortes dores na barriga e vim parar no hospital… Já adiantando, estou medicada e estou bem! Mas é isso galera, tô bem, só um acumulo de peido preso talvez”, brincou.

Mais tarde, em vídeo, ela disse que tomou “um monte de remédios” e que as dores seriam provenientes de um momento em que comeu um lanche com amigos e, em seguida, adormeceu com um shorts jeans que teria “comprimido” sua barriga.

“Dormi prendendo o peido e acordei com uma dor bizarra e surreal. Doía até minha alma, Eu não conseguia ficar em pé”, falou Pocah. “Pensei que era cálculo renal, pensei que era apendicite, hérnia umbilical porque eu já tenho. Corri para o hospital, tomei buscopan na veia, fiz exame de tudo. E o que era? Peido preso”.

No final, ela aconselhou suas seguidoras: “Meninas, não prendam o peido de vocês. Solta mesmo. Todo mundo peida […] Para você não sentir a dor, a amostra grátis do inferno que eu senti, solta”.