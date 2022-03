PRF apreende caminhão com carga de agrotóxico ilegal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 700 kg de agrotóxico ilegal no início da madrugada desta terça-feira (22), durante abordagem e fiscalização em um caminhão na BR-364, km-211, Rondonópolis (MT).

Após denúncia anônima de transporte e comercialização de defensivos agrícolas na região, a equipe da PRF abordou o motorista do veículo que estava transportando produtos diversos, dentre eles 35 volumes contendo 20 kg de Sulfato de Manganês.

As embalagens dos produtos são de Fertilizante Sulfato de Manganês Monohidratado 31%, enquanto que nas notas fiscais constam como produto transportado o Molibdato de Sódio 10%, outro fertilizante com as mesmas características do manganês.

Em uma análise mais aprofundada do produto transportado verificou-se que o produto presente no interior dos sacos apresentava estrutura granular de cor âmbar, o que diverge das características do produto sulfato de manganês monoidratado e Molibdato de Sódio 10%. A PRF constatou que o produto transportado se tratava na verdade de Benzoato, um agrotóxico, que na maioria das vezes tem como origem o país vizinho do Paraguai.

O motorista disse para a Polícia que pega o caminhão carregado, trabalha registrado na empresa transportadora e sai realizando as entregas conforme planejado. Disse ainda que realiza entrega na região do Mato Grosso constantemente e que desconhece qualquer tipo de conteúdo ilícito transportado. Informou também que os produtos seriam entregues nas cidades Sorriso (MT) e Lucas do Rio Verde (MT), conforme Notas Fiscais.

Diante dos fatos, o motorista e os produtos foram encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis, para as providências que o caso requer.