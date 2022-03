Pró Bolsonaro, Mauro pode apoiar Wellington ao Senado

Podem não ter sido em vão as declarações recentes do atual governador de Mato Grosso e pré-candidato à reeleição em 2022, Mauro Mendes (UB), elogiosas ao presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Surge no radar a possibilidade de uma nova ‘costura’ política em torno do palanque à direita no Estado. No mesmo grupo: Bolsonaro na corrida ao Planalto, Mauro ao Governo e Wellington Fagundes (PL) ao Senado.

Nas entrelinhas do discurso do governador mora um recado e tanto. Ao falar de Bolsonaro, Mauro Mendes pode ter deixado escapar a intenção de subir no mesmo palanque. Para isso, além dos elogios ao presidente da República, a estratégia seria se aproximar do grupo que hoje articula o projeto bolsonarista em Mato Grosso, liderado, justamente, pelo líder do PL e atual senador.

Fagundes e Mauro chegaram a conversar, ainda que nada tenha sido definido. Se Fagundes, que neste momento quer ir ao Senado, aceitar os pedidos por uma disputa ao Paiaguás será adversário forte. Se houver aliança, o quadro se define em prol de um grupo que dificilmente sairá derrotado, tanto ao Senado quanto ao Governo.

O apoio casaria, ainda, com a intenção do próprio presidente da República em ter um nome aliado na disputa ao Paiaguás em 2022. Mauro pode ter sinalizado que pretende ocupar a vaga.

Ainda sobre a nova costura, ficaria pelo caminho o pré-candidato ao Senado Neri Gueller (PP).