Três playlists do Spotify que irão animar o seu dia

Sabe aquele dia que você está meio desanimado e não sabe o que fazer para conseguir entrar no ritmo e realizar as tarefas pendentes? Uma ótima ideia é colocar os fones de ouvido e encher o corpo de música! Tenho certeza de que isso te ajudará, pelo menos um pouco, a ter um dia melhor e cheio de energia.

Pensando nisso, separei 3 playlists do Spotify que irão animar o seu dia. Confira!

1. Hot Hits Brasil

Nesta playlist, você encontra as músicas mais tocadas no Brasil atualmente, sendo elas nacionais ou internacionais. Além disso, essas músicas também estão super em alta no Reels e no Tik Tok, então você já pode ficar por dentro do que é sucesso nas redes.

2. Mix Relax

Se você quer começar o dia animado, mas com músicas mais tranquilas para ouvir enquanto trabalha ou organiza suas coisas, o Mix Relax é uma ótima opção. Com uma seleção de músicas internacionais, essa playlist é pra quem gosta de cantar junto com seus cantores favoritos e, de quebra, ainda aprimorar o inglês.

3. Sertanejo 2022 | Mais Tocadas

Pensando em quem gosta de uma sofrência, a playlist sertaneja promete renovar os ânimos de uma nova maneira – sofrendo. Afinal, é o que dizem: “quem canta os males espanta”. Então, bora cantar, sofrer, dançar e melhorar o dia – que ainda tem muita coisa boa por vir.