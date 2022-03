Uso de máscara em lugares abertos deixa de ser obrigatório em Rondonópolis

O Comitê Gestor de Crise se reuniu no final da manhã desta terça-feira (29) na Prefeitura de Rondonópolis para definir novas medidas a serem adotadas no enfrentamento à Covid-19 no Município. Entre as principais decisões, e seguindo uma tendência vista em todo Estado, o Comitê votou favorável pela derrubada da obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos, ficando exigido apenas ambientes em fechados.

A flexibilização foi motivada pela Câmara de Vereadores que votou na semana anterior pela liberação do uso de máscara, tanto em locais abertos quanto os fechados. “Teve uma votação na Câmara pela retirada total da máscara, mas o vereador Jonas [Rodrigues] da Comissão e Justiça que, sabiamente, fez uma emenda restringindo para os locais abertos e nós [Comitê] seguimos exatamente essa emenda”, relata a secretária de Saúde, Izalba Albuquerque.

A alteração no decreto foi acatada pela maioria dos membros do Comitê, somente a secretária quem votou não pela derrubada da máscara. “Enquanto autoridade sanitária do Município eu ainda não me sinto à vontade [de tirar a obrigatoriedade], pois ainda temos o vírus circulando. Eu entendo que quando um secretário de Saúde se posiciona favorável à retirada da máscara é como se ele estivesse passando para população que está tudo bem e que não existe mais nenhum risco, por isso fui a única a votar não”, explica Izalba.

A liberação passa a valer após a publicação do novo decreto municipal, que ainda está em processo de elaboração.