Wellington filia deputado estadual em assentamento neste sábado (19)

O deputado estadual Gilberto Cattani, filiado ao União Brasil (UB), vai se filiar ao Partido Liberal no próximo sábado (19), durante mais uma edição da “Caravana MT Verde e Amarelo”. O evento acontecerá no Assentamento Pontal do Marapé, zona rural de Nova Mutum, onde o deputado mora há mais de 20 anos.

O presidente regional do PL-MT, senador Wellington Fagundes, parabenizou Cattani pela decisão. Para Fagundes, a chegada de Cattani deixa o PL ainda mais próximo de se tornar o maior partido do estado.

“É com muita alegria que recebo a notícia da filiação do meu amigo Gilberto Cattani, uma pessoa que gosto e acredito. Tenho certeza de que juntos uniremos forças dentro do partido para reeleger nosso presidente e trabalhar por um País melhor”, disse o senador.

Bolsonarista declarado, o deputado estadual tentará a reeleição e ressalta que aguardava com ansiedade a abertura da janela partidária para poder se filiar ao partido do presidente da República.

“Agradeço ao partido pelo acolhimento e pela parceria. Tenho certeza de que ainda teremos muito mais desafios, mas acreditamos na capacidade de sairmos vitoriosos na eleição deste ano. Nossa prioridade em Mato Grosso é a reeleição do presidente Bolsonaro”, afirmou ele.

Cattani é o terceiro parlamentar da Assembleia Legislativa que optou por seguir os passos do presidente Jair Bolsonaro (PL), filiado à sigla em novembro de 2021. Ainda neste mês de março, o deputado estadual Claudinei e o deputado federal, Nelson Barbudo também passaram a ser membros do Partido Liberal.

Rafael Ranalli

O deputado federal Rafael Ranalli, pré-candidato a deputado federal, também vai se filiar ao PL durante a terceira edição da Caravana Mato Grosso Verde e Amarelo, que percorre todas as regiões do estado para reunir-se com lideranças, pré-candidatos e fortalecer o projeto do presidente Jair Bolsonaro, com novas filiações.