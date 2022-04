Acir realiza 4ª Feira da Empregabilidade nos dias 29 e 30 de abril

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – Acir, por meio do Departamento Estágio e Emprego, juntamente com a Unic e com o apoio do Sicoob Cerrado, Fecomércio MT, Sebrae e Grandy Rh, realizam nos próximos dias 29 e 30 deste mês, a 4ª edição da Feira da Empregabilidade, que vem para movimentar e trazer oportunidades para a sociedade e para o setor empresarial de Rondonópolis. O evento acontecerá no campus da Unic Ary Coelho, das 9h às 17h.

O principal objetivo da Feira da Empregabilidade é desenvolver um novo perfil profissional que o mercado atual exige, e neste ano, as oportunidades serão diversas.

Além da tradicional captação de currículos, a feira irá promover a capacitação e formatação de currículos, direcionamento de carreira, cases de sucesso, simulação de entrevista de emprego e uma sequência de grandes temas com os Workshops:

– Marketing pessoal e Inteligência emocional (Jaqueline Pereira da Rocha, coordenadora curso de Psicologia e Pedagogia UNIC Rondonópolis, psicóloga clínica e organizacional).

– Currículo x Postura na entrevista de emprego (Laboratório de Informática – Monitor de Estágio Everton França, psicólogo + estagiários do curso de psicologia organizacional Unic Rondonópolis).

– Educação Financeira com o Sicoob Cerrado.

– Mesa Redonda Acir, Unic e convidados.