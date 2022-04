Atletas de Barra do Garças vão representar o Brasil em competições internacionais

Cerca de 8 atletas de Barra do Garças (MT) do ‘Campeonato Brasileiro Loterias Caixa sub-20’ no Estado de São Paulo (SP). Quatro conseguiram ter um bom aproveitamento durante as competições.

O atleta barra-garcense Jânio Marcos, de 18 anos, conquistou a medalha de ouro nos 1.500m e prata nos 3.000m.

Francielly Marcondes de 18 anos, levou ouro na prova de 5.000m. Júlia Gonçalves de 16 anos, levou a medalha de ouro para casa após ser campeã na prova de 800m.

Os campeões agora integram o time da Seleção Brasileira de Atletismo e devem disputar o prêmio internacional no Rio de Janeiro, onde ocorrerá o Campeonato Pan-americano de Atletismo.

O 4° atleta com um ótimo desempenho, foi o barra-garcense Marcos Vinicius que trouxe a medalha de bronze nos 800m. Marcos não foi classificado para o Pan-americano mas garantiu a sua vaga anteriormente para o Mundial que acontecerá na França.

A equipe de atletismo de Barra do Garças já conquistou 4 títulos brasileiros de Cross Country e participou de Mundiais na Polônia, China, Suíça, Dinamarca e na Colômbia.