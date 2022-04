Autor de feminicídio tem prisão cumprida pela Polícia Civil

Após investigação, monitoramento e diligências da Polícia Civil de Mato Grosso para chegar ao paradeiro do autor do crime, de 40 anos, foragido desde janeiro deste ano, ele se apresentou na semana passada na Delegacia de Alto Araguaia, no sul do estado, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Os crimes ocorreram na madrugada do dia 16 de janeiro, no bairro Parque do Cerrado, em Alto Araguaia, e vitimou Letícia Barbosa da Silva, de 33 anos e outras duas pessoas que ficaram feridas com os disparos feitos pelo indiciado.

A equipe de investigação da delegacia apurou que após uma discussão banal e sem possibilitar defesa das vítimas, ele fez diversos disparos que atingiram fatalmente Letícia e ainda outras duas vítimas que, apesar dos graves ferimentos, foram socorridas e sobreviveram.

O indiciado também efetuou outros disparos em direção a um quarto da residência, onde estavam dois adultos e duas crianças, que por pouco também não foram atingidos.

Após o ocorrido, ele fugiu. Com o resultado da investigação, oitivas e outras evidências coletadas, o delegado Fábio Nahas representou pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário.

Desde o início da apuração dos crimes cometidos pelo autor, a equipe de Alto Araguaia realizou diversas diligências para localizar o foragido. Policiais foram até Campo Grande (MS) com o intuito de prender o foragido, uma vez que havia fortes indícios de que ele se encontrava no estado vizinho.

Após se apresentar na Delegacia de Alto, o criminoso foi ouvido e depois encaminhado à unidade prisional do município. A provável arma utilizada nos crimes também foi entregue e passará por perícia.