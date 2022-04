‘Devedor’ que esfaqueou cobrador após discussão é preso pela Polícia Civil

Evandro Gonçalves Lima, 44 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (05) pela Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) em Rondonópolis. Ele estava foragido da justiça desde o mês de fevereiro acusado de esfaquear um homem de 39 anos.

Ele foi preso na casa da mãe, mesmo bairro em que aconteceu o crime em março do ano passado.

O CRIME

A briga começou na avenida Goiânia no dia 27 de março de 2021. A vítima teria começado a correr atrás do suspeito com um taco de baseball.

O suspeito então seguiu correndo até a casa dele onde pegou uma faca e ao ser agredido com pauladas acertou a vítima no abdômen.

O ferimento foi grave e uma viatura avançada do Samu foi acionada.