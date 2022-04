Escola de Poxoréu promove evento cultural como processo de aprendizagem

A experimentação de ações culturais no processo de aprendizagem é uma realidade nas vivências da Escola Estadual Argemiro Rodrigues Pimentel, no Distrito de Paraíso do Leste (a 54 quilômetros de Poxoréu). Entre os meses de março e abril, a unidade escolar se uniu a outras instituições para um grande evento multicultural, que se tornou referência no município: o 1° Integração Cultural.

Após dois anos sem eventos na escola, por conta da pandemia da Covid-19, a diretora Elizângela Aparecida de Jesus Acássio propôs o desafio de reunir a comunidade escolar em torno de apresentações culturais, lual, exposições do Cine Senar, mostra científica, roda de conversa sobre o Projeto de Vida, além de feira gastronômica com pratos regionais.

“A cultura tem um importante papel no processo de aprendizagem, pois ela permite não só a socialização, mas discussão de diferentes saberes no ambiente escolar. Através do conteúdo cultural, podemos exemplificar vários temas nas diferentes disciplinas do currículo escolar”, manifestou a diretora.

Atualmente, a escola atende cerca de 200 alunos de todas as etapas (ensino fundamental e ensino médio na modalidade regular e EJA), e oferta diversas atividades complementares com o apoio do Centro Social Claudio Zebelloni, além do serviço voluntário dos profissionais da escola. Nesse contexto, entram oficinas de marcenaria, bordado, desenho, educação financeira, geometria, projeto de leitura e produção de texto.

Para a diretora, a escola é como uma entidade socializadora, que deve incorporar as diversas culturas afim de que haja um ambiente sociável onde todos possam manifestar seus ideais e costumes. “Com esse evento, ensinamos aos alunos que devemos ter orgulho de quem somos e de onde vivemos”, pontuou.

Elizângela ainda avaliou como positivo o resultado do evento, que atingiu o objetivo de proporcionar novas experiências e, principalmente, ampliar a visão de mundo dos alunos para que eles pudessem interagir entre si após o longo período de isolamento social.

Além da Escola Estadual Argemiro Rodrigues Pimentel, participaram do evento agremiações como Padre Cesar Albisett, Franklin Cassiano, João Borges Vieira e Professora Juracy Macedo.