Polícia prende suspeito de invadir casa de idosos e abusar sexualmente de menina

A Polícia Civil de Vila Rica prendeu um homem que é suspeito de estupro, crime registrado no Município há quase 2 anos. Segundo informações, o suspeito teria invadido a residência de um casal de idosos e abusado sexualmente da neta deles.

O fato ocorreu no dia 27 de abril de 2020, quando o maníaco invadiu a residência de um casal de idosos, rendendo as vítimas que foram ameaçadas com uma arma de fogo. Na ocasião, o suspeito também passou horas abusando sexualmente da neta do casal, que morava com os avós. Após os fatos, ele fugiu em uma motocicleta.

Com base nas investigações da Delegacia de Vila Rica, foi representada pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça, porém, desde então, o suspeito era considerado foragido. Em uma ação conjunta dos policiais civis de Vila Rica e da Polícia do Distrito Federal, o suspeito foi localizado na cidade de Brasília, onde teve o mandado de prisão cumprido, após dois anos foragido.

Histórico

Esse mesmo homem também praticou diversos crimes contra a dignidade sexual na cidade Castanhal, no estado do Pará, e no Distrito Federal. Na época, ele foi indiciado pelos crimes de invasão de domicílio, cárcere privado, e estupro.