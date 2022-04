Preço médio do etanol avança 3,4% no Centro-Oeste, mas ainda é o mais barato do País

Na primeira quinzena de abril, os postos de abastecimento do Centro-Oeste registraram o menor preço médio dentro do território nacional para o etanol. Apesar do cenário positivo, o combustível, quando comparado ao mês anterior, apresentou o segundo maior aumento entre as regiões, de 3,41%. Os dados são do mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Na análise regional, o Distrito Federal liderou o ranking dos estados com as maiores médias tanto para o etanol quanto para a gasolina, comercializados a R$ 6,171 e R$ 7,653, respectivamente. Já o cenário contrário foi registrado para os combustíveis em Goiânia e no Mato Grosso. As bombas goianienses apresentaram o menor preço médio para o etanol, a R$ 5,023, e os postos matogrossenses registraram o mesmo para a gasolina, distribuída a R$ 7,278.

Quando comparados os dados com o fechamento anterior, o Mato Grosso apresentou o maior aumento para o preço médio do etanol, que passou a ser comercializado 4,78% mais caro em abril. Em relação à gasolina, o Estado a liderar o ranking foi o Mato Grosso do Sul, que apresentou um aumento de 3,43% em relação a março.

“Entre a gasolina e o etanol, o segundo acaba sendo a opção mais vantajosa para os motoristas que abastecem em Goiânia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de acordo com o último levantamento da Ticket Log. Já aqueles que estão no Distrito Federal, podem optar pela gasolina como opção mais econômica”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

O diesel comum e o S-10 foram comercializados com as maiores médias nos postos de abastecimento do Mato Grosso, a R$ 7,039 e R$ 7,221, respectivamente. No Distrito Federal, o tipo comum foi distribuído pelo menor preço médio, a R$ 6,776. Já no Mato Grosso do Sul, o mesmo cenário se deu para o tipo S-10, comercializado a R$ 6,847. No balanço nacional, os combustíveis foram distribuídos a R$ 6,851 o primeiro e R$ 6,997 o segundo.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.