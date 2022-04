Tubarão-branco ataca motor de barco com família a bordo

Um enorme tubarão-branco atacou por diversas vezes o barco de uma família que pescava ao longo da costa da cidade de Mandurah, na Austrália. As investidas miraram o motor da embarcação e duraram aproximadamente uma hora.

“Tivemos um grande visitante das profundezas”, disse ao canal 9News David Tuckfield, que viajava ao lado da esposa e do filho de 14 anos. “Ele tentou tirar um pedaço do motor, ficamos hipnotizados.”

Segundo o chefe de família, o predador emergiu da água para tentar agarrar um peixe que ele havia acabado de capturar.

No entanto, o mau comportamento do bicho não foi levado em consideração por Tuckfield, que ficou maravilhado com a experiência. “Uma criatura grande e majestosa”, elogiou.

Isso porque, apesar de ser um pescador experiente, ele nunca tinha ficado cara a cara com um tubarão-branco.

“Nós não os apreciamos até que os vejamos de perto”, avaliou. “É o playground deles.”

Mesmo com as peripécias do bicho, a família Tuckfield conseguiu manter em segurança todas as capturas feitas no dia.