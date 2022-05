5 frutas vermelhas para animar seu prato e aumentar sua imunidade

Especialistas recomendam que devemos comer, pelo menos, três porções de frutas por dia. No entanto, a quantidade de frutas que você come não é a única coisa que você precisa levar em consideração – também é muito importante tentar consumir frutas em uma variedade de cores diferentes. Isso ocorre porque as diferentes cores das frutas indicam os diferentes nutrientes que elas contêm.

Consumir um arco-íris de frutas ajuda a garantir que você obtenha o suficiente dos diferentes nutrientes necessários para uma boa saúde. Hoje vamos sugerir uma série de frutas vermelhas que são super saborosas e saudáveis ​​para você. Confira!

Morangos

Os morangos são uma boa fonte de vitamina C, que, entre outras coisas, auxilia nas funções do seu sistema imunológico. Para intensificar seus benefícios, experimente adicionar morangos aos cereais ou combinar morangos congelados em um smoothie com leite desnatado e iogurte congelado – eles são super saborosos e saudáveis.

Cerejas

As cerejas são ricas em fibras devido à sua pele e também são ricas em vitamina C e potássio, que ajudam a manter a pressão arterial sob controle. As cerejas secas são um ótimo complemento para misturas e cereais – quentes ou frios – durante todo o ano.

Melancia

Uma fatia de melancia contém 92% de água e é uma ótima maneira de se manter hidratado. Ela também é rica em antioxidantes, como beta-caroteno, vitamina C e licopeno.

Romã

Esta fruta exótica é rica em polifenóis, antioxidantes que têm sido associados ao combate ao câncer e à prevenção de doenças cardíacas. De acordo com estudos, as romãs têm três vezes mais desse forte antioxidante do que o chá verde e o vinho tinto.

Toranja

A Toranja Rosa tem antioxidantes benéficos, como a vitamina C e a pectina, que ajudam na redução do colesterol. Ela pode ser ingerida no café da manhã ou mesmo com a salada no almoço.