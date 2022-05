Cantora Sandy anuncia retorno aos palcos com nova turnê pelo Brasil

Sandy está de volta aos palcos. A cantora anunciou nesta quarta-feira (25) uma turnê pelo Brasil desenhada para contemplar diversas regiões do país a partir do segundo semestre deste ano.

A pré-estreia da turnê será em Jaguariúna, na Red Eventos, em 5 de agosto. No dia 18, a veterana cantora faz sua esperada estreia na capital paulista, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas).

Em setembro, a artista vai passar por Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, nos dias 16, 23 e 24, respectivamente. Nos dias 8 e 9 de outubro, Sandy estará no Recife e em Natal. No fim do mês, a cantora vai se apresentar em Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, nos dias 21, 22 e 28.

Por fim, nos dias 11 e 18 de novembro, ela fará show em São José dos Campos e Ribeirão Preto. A venda de ingressos para os primeiros shows começa na próxima semana, no dia 1º de junho. Novas datas e praças serão sempre anunciadas pelos canais oficiais da artista. Para mais informações, acesse o site oficial da cantora.

Veja abaixo a publicação com as datas confirmadas:

“Neste momento, estou debruçada em um novo projeto que pretendo lançar pertinho da turnê. Tudo está sendo produzido com muito carinho. Afinal, meus fãs merecem toda dedicação e capricho para este nosso reencontro ao vivo”, comemora Sandy, que está longe dos palcos desde 2019, quando apresentou ao lado do irmão, Junior Lima, a turnê comemorativa Nossa História, considerada uma das maiores do show business mundial.

“Estou trabalhando no repertório do show e cuidando de todos os detalhes pessoalmente. O que posso garantir e adiantar é que vamos cantar muito juntos! Não vejo a hora!”, completa a entusiasmada compositora e voz de sucessos como Me Espera, Aquela dos 30, Pra Me Refazer, Respirar, Eu Só Preciso Ser, Pés Cansados, entre outros.

Confira a agenda de shows da Sandy:

5/ago (sexta) – Pré-estreia turnê – Jaguariúna-SP (Red Eventos)

18/ago (quinta) – Estreia turnê – São Paulo (Espaço Unimed)

19/ago (sexta) – São Paulo (Espaço Unimed)

27/ago (sábado) – Rio de Janeiro (Qualistage)

16/set (sexta) – Porto Alegre (Gigantinho)

23/set (sexta) – Florianópolis (Music Park)

24/set (sábado) – Curitiba (Expo Unimed)

8/out (sábado) – Recife (Classic Hall)

9/out (domingo) – Natal (Teatro Riachuelo)

21/out (sexta) – Brasília (Teatro Ulysses Guimarães)

22/out (sábado) – Goiânia (Puc)

28/out (sexta) – Belo Horizonte (Expo Minas)

11/nov (sexta) – São José dos Campos-SP (Farmaconde)

18/nov (sexta) – Ribeirão Preto-SP (Centro de Eventos Ribeirão Shopping)