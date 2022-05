Colisão frontal de alto impacto deixa carros destruídos e uma pessoa com graves ferimentos

Um acidente de grande impacto deixou uma pessoa com graves ferimentos em uma colisão frontal que aconteceu por volta das 23h30 de sábado (30), na MT-358, entre Tangará da Serra e Nova Olímpia-MT.

Conforme informações do motorista do veículo Prisma de cor branca, ele seguia sentido Nova Olímpia, quando em uma curva a condutora do carro Celta invadiu a pista contrária e veio em sua direção.

O motorista ainda relata que fez de tudo para tirar o carro, mas, mesmo com o esforço a colisão foi inevitável.

Com a forte batida os dois carros ficaram bastantes destruídos.

O condutor do Prisma nada sofreu e recusou atendimento médico, a motorista do Celta teve vários ferimentos pelo corpo, foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Tangará da Serra.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros estiveram no local e realizaram o resgate.