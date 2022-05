Motociclista é arremessado após batida com micro-ônibus e morre em Hospital Regional

Um jovem identificado como Matheus Vinícius Zonerade de 24 anos morreu após uma colisão envolvendo uma moto e um micro-ônibus, na manhã desta segunda-feira (16), no cruzamento das ruas Papa João XXII e Augusto de Moraes, no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis (MT). O jovem foi socorrido com vida, mas morreu minutos após dar entrada no Hospital Regional.

Conforme informações, o motociclista seguia pela Rua Papa João XXII momento em que um micro-ônibus que seguia pela Rua Augusto de Moraes invadiu a pista e bateu na moto. Com a força do impacto o jovem foi arremessado da moto.

O motorista disse que parou na placa de ‘Pare’, mas uma árvore dificultou a visualização e ele não conseguiu ver que o motociclista estava subindo pela via, momento em que acabou entrando Rua, ocorrendo a colisão.

O médico do SAMU disse que quando os profissionais chegaram no local encontraram a vítima em estado inconsciente.

Matheus foi encaminhado ao Hospital Regional com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após dar entrada na unidade.