Motociclista invade a preferencial, causa acidente e fica ferido no Parque Universitário

Um motociclista ficou ferido após invadir a preferencial e causar um acidente com uma caminhonete Ranger por volta das 23h de sábado (30), no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do motorista da caminhonete, ele seguia na avenida Arapongas e ao chegar no cruzamento com a rua Juriti, um motociclista em alta velocidade invadiu a preferencial, causando o acidente de grande impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, socorreu o motociclista ferido e o encaminhou para uma unidade hospitalar.

O motorista não se feriu e permaneceu no local.