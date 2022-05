Motorista não respeita sinalização, invade a preferencial e bate em motociclista que fica gravemente ferido

Um motociclista ficou gravemente ferido após ser vítima de um acidente que ocorreu na noite desta quinta-feira (26), na região central de Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o motociclista pilotava uma moto Pop vermelha pela avenida Bandeirantes e ao chegar no cruzamento com a rua Floriano Peixoto, o motorista do Voyage de cor branca não respeitou a sinalização de parada obrigatória e colidiu com grande impacto no motoqueiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando chegou ao local, o motociclista que apresenta idade entre 20 a 25 anos perdia muito sangue, conforme informações dos socorristas, ele teve várias lesões internas e foi encaminhado para o Hospital Regional.