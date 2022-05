Obra de drenagem na BR-364 beneficiará moradores da Gleba do Rio Vermelho

Foi dada a largada para a solução de alagamento na Gleba do Rio Vermelho, em Rondonópolis. A Rota do Oeste iniciou as obras de drenagem na altura do km 208 da BR-364, eliminando um problema antigo e incômodo para os moradores da região. O serviço está orçado em R$ 8,5 milhões, custeados pelo valor arrecadado nas praças de pedágio.

Com a construção da galeria de água, o acúmulo de água na pista e vias de acesso à Gleba será definitivamente resolvido. A estrutura está sendo edificada de forma que terá capacidade para coletar toda água das chuvas desde o km 208 até o km 210. Com isso, os moradores da região terão mais tranquilidade e melhores condições de trafegabilidade durante o período chuvoso.

O serviço começou no km 207 da BR-364 e vai avançar até o km 208 (sentido norte), onde será construída uma passagem subterrânea para escoamento da água, passando pelo Praia Club e desaguando em uma Área de Preservação Permanente (APP). Por enquanto, o serviço de escavação não irá afetar o tráfego, mas fique atento. Em breve haverá alterações e você será informado com antecedência.

Em Rondonópolis, a Rota do Oeste trabalha também na recuperação da ponte sobre o Rio Vermelho. A reforma da ponte representa o cuidado da Concessionária com a segurança viária e compromisso da empresa em seguir investindo em todo o trecho sob concessão.

Devolução e investimento – A Concessionária Rota do Oeste protocolou junto ao Governo Federal o pedido de devolução amigável do contrato de concessão da BR-163 em dezembro de 2019. A solução para a rodovia segue um processo que pode levar até 2 anos, período em que o Poder Público realização um novo leilão para escolha de outra empresa interessada em administrar a BR-163. Até lá, a Rota do Oeste segue prestando todos os atendimentos operacionais e garantindo a trafegabilidade na rodovia. Para isso, a empresa prevê o investimento de pelo menos R$ 150 milhões no trecho sob concessão em 2022, a maior parte ainda no primeiro semestre.