Arquibancada cai e deixa mortos e feridos na Colômbia

Pelo menos quatro pessoas morreram e 30 ficaram gravemente feridas no desabamento de uma arquibancada em uma praça de touros durante uma tourada neste domingo (26) no município colombiano de El Espinal, no sul do país.

O vídeo do momento da queda foi reproduzido nas redes sociais.

“Há quatro pessoas que morreram neste momento. Duas mulheres, um homem adulto e um menor”, disse José Ricardo Orozco, governador do departamento de Tolima, onde está localizado El Espinal, à Blu Radio.

“Mais ou menos cerca de 30 pessoas estão gravemente feridas […] é um relatório preliminar, ainda estão a transferir os feridos”, acrescentou o governador. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a arquibancada lotada de público desaba durante uma corraleja, uma espécie de festa popular em que o público desce à arena para enfrentar bois ou tourinhos. “Quase toda a ala estava cheia de pessoas e desabou”, disse o major Luis Fernando Vélez, diretor de defesa.

O acidente ocorreu durante o fim de semana de férias em que se celebram as festas de San Pedro, as mais concorridas da região. “Vamos pedir a suspensão desse tipo de festa que são as corralejas”, antecipou Orozco, denunciando que os eventos são “atentados contra a vida” e promovem “abuso de animais”.

No dia anterior, várias pessoas ficaram feridas em acidentes com touros nas corralejas de El Espinal, uma cidade de cerca de 78.000 habitantes localizada a 150 km de Bogotá.