Atendimento presencial é suspenso na Procuradoria do Trabalho de Rondonópolis

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) comunica que está suspenso, até o dia 4 de julho, o atendimento ao público presencial na Procuradoria do Trabalho no Município (PTM) de Rondonópolis, em razão do aumento do número de casos de Covid-19. Todos(as) os(as) servidores(as) em regime de teletrabalho estarão disponíveis para atendimento das demandas no período de funcionamento regular da unidade.

A medida segue as orientações da Portaria PGT n. 421/2022 e da Portaria PRT23 n. 44/2022, com base nas recomendações das autoridades sanitárias e de saúde pública, que estabelecem critérios para a retomada das atividades presenciais, inclusive com a possibilidade de suspensão ou alteração dessas atividades para a preservação da saúde e segurança de todos(as) que trabalham nas unidades e daqueles(as) que acionam os seus serviços.

Atendimento

Os serviços da PTM de Rondonópolis continuam à disposição da população pelos seguintes canais:

Internet: pelo endereço eletrônico www.prt23.mpt.mp.br. Podem ser encaminhados ao MPT-MT pedidos de mediação, denúncias de descumprimento de direitos trabalhistas, requerimento de certidões, petições eletrônicas, bem como realizadas consultas processuais e protocolo de documentos;

Telefone fixo: (66) 3411-8900, disponível das 8h às 11h e das 12h às 14h, de segunda a sexta-feira; celular: (65) 993531870, disponível das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.