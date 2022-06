Deputado se diz “ludibriado” e pede devolução de emenda de R$ 450 mil destinada a reality

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Eduardo Botelho (UB), acionou o Ministério Público de Mato Grosso para que seja apurada a destinação de uma emenda que ele mesmo fez, no valor de R$ 450 mil, ao reality show “Casa Digital MT”, encabeçado pelo ex-deputado Jajah Neves. Mais do que isso: Botelho se disse “ludibriado” e pede a devolução do recurso público.

Segundo afirma, o recurso destinado deveria ter sido usado para a capacitação de influenciadores digitais mato-grossenses que, pelo grande número de seguidores, passariam a promover as potencialidades econômicas, culturais, gastronômicas e turísticas de Mato Grosso. O dinheiro, entretanto, foi responsável por viabilizar o que já está sendo chamado de “BBB do MT”.

Também foi acionada a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), do Governo de Mauro Mendes, que foi outra parceira da produção e caminho para a destinação do recurso, informando que o recurso dessa emenda estaria sendo utilizado com fins diversos daqueles originalmente apresentados.

“Assim sendo, caso os recursos não sejam utilizados para a finalidade destinada, requeiro que seja avaliada a possibilidade cancelamento e o retorno do recurso em questão aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso”, pontuou Botelho.

Parte do recurso da emenda, inclusive, já foi paga pela Secel. O MP já abriu um processo de investigação e atuará em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, que apura possíveis crimes eleitorais.

O reality

O programa “Casa Digital MT”, confinou no último domingo (26), dez influenciadores em uma casa em Várzea Grande, onde deverão morar pelos próximos oito dias. Neste período, a ideia é que produzam conteúdo voltados às potencialidades do Estado.

O programa é exibido na internet. O vencedor ganha o prêmio de R$ 25 mil.