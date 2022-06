Dezessete motoristas são presos por embriaguez ao volante

A 56ª edição Operação Lei Seca deste ano, montada na Avenida Tenente Coronel Duarte(Prainha), no bairro do Porto, flagrou 17 motoristas dirigindo em estado de embriaguez.

As abordagens aconteceram próximo ao cruzamento com a Avenida Senador Metelo, em frente do Shopping Popular, durante a madrugada deste sábado (11.06). Enquadrados no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito, os 17 condutores foram levados à delegacia para atuação em flagrante.

Nesta ação, 101 motoristas fizeram o teste de alcoolemia e 98 veículos passaram por fiscalização. De acordo com o relatório final, 12 condutores dirigiam sem carteira de habilitação(CNH) e 24 sem documentos dos veículos(registo ou certificado de licenciamento).

Além de aplicar 69 multas, a operação removeu 40 veículos, sendo 33 carros e sete motocicletas. Lembrando que as remoções são motivadas por irregularidades da documentação veicular e do condutor.

A Operação Lei Seca é uma ação continuada da Segurança Pública coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada que integra órgãos estaduais e municipais. Nesta edição, atuaram agentes da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTran); da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran); do Departamento Estadual de Trânsito (Detran); e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob).