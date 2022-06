MT é o 1° estado com unidade de segurança máxima dentro de sistema penitenciário

Na próxima quarta-feira (29) o governador Mauro Mendes e o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, entregam o raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá. Com essa obra, na qual foram investidos R$ 14,3 milhões, Mato Grosso se torna o primeiro a ter unidade de segurança máxima dentro do sistema penitenciário estadual.

As novas instalações foram erguidas em uma área de 1.855 m2 e dispõem de 54 celas, sendo 46 individuais e 8 duplas, totalizando 62 vagas, além de celas especiais para receber presos com curso superior.

Também está equipada com sistema de vídeo-monitoramento cuja central de controle das imagens e segurança funciona dentro da ala.

Além da infraestrutura básica para acomodação digna, o novo raio oferece aos reeducandos água refrigerada nas torneiras, mesa de estudos, solário individual, dois parlatórios e sala de atendimento médico e psicológico. Aos policiais penais, alojamento e cozinha.

Desde o início da gestão Mauro Mendes a PCE passa por obras de ampliação e melhorias. Em 2020 eram 870 vagas e hoje está com 2.266. Ao final das obras dessa gestão passará a contar com 3.086.

Credenciamento da imprensa

Os veículos de comunicação devem obrigatoriamente fazer o credenciamento até as 15h de terça-feira (28.06) pelo email [email protected], com nome, número do documento de identidade, veículo e função do profissional que fará a cobertura. Os profissionais que não estiverem credenciados não poderão entrar na unidade.

Por questão de segurança, as imagens da visita das autoridades dentro do raio serão fornecidas pela Secom, após o evento.