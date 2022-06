Receita Federal alerta para golpes relacionados à regularização do CPF

A Receita Federal emitiu alerta, nesta segunda-feira (20), para um novo golpe envolvendo a situação do CPF que está em circulação. Segundo a entidade, um grande número de contribuintes, independentemente de sua situação no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), vem recebendo mensagens por meio de SMS, WhatsApp e até emails informando que estão com sua situação irregular junto à Receita Federal. As mensagens contêm links que induzem o contribuinte a recolher uma taxa falsa para regularizar o documento.

Há casos de contribuintes que, após terem pago o valor, compareceram ao atendimento da Receita Federal e descobriram que não havia nada a ser regularizado e, pior ainda, que havia pendências como ausência de declaração e multas por atraso, de modo que o valor pago (no caso, R$ 275,00) de nada serviu.

Houve relato de um cidadão que pagou a taxa, o serviço não foi executado e ele procurou a Receita Federal. Ao fazer a pesquisa, a declaração entregue estava totalmente zerada. A empresa teria afirmado a ele que a retificação custaria mais R$ 170.

• A regularização do CPF é realizada gratuitamente pelo site oficial da instituição (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Ao entrar, o contribuinte deve selecionar a opção “Meu CPF”, onde encontrará orientações sobre como corrigir a situação cadastral do CPF de acordo com a irregularidade encontrada no sistema.