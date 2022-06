Sétimo caso de varíola do macaco é registrado no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou um novo caso de varíola do macaco no Brasil. No total, o país soma sete casos da doença em uma semana.

A confirmação foi dada pelo Instituto Adolf Lutz, em São Paulo. O paciente é um homem de 34 anos que mora no Rio Grande do Sul e viajou recentemente para a Europa. Ele apresenta um quadro clínico estável, está em isolamento domiciliar e é monitorado pelas secretarias de Saúde do estado e do município.

Além do isolamento, foram adotadas medidas de controle como o rastreamento de contatos em voo internacional com o apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

No momento, o Brasil registra sete casos confirmados, sendo quatro em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Nove casos seguem em investigação.

Sobre a doença

A varíola do macaco é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo/íntimo com uma pessoa infectada que possui lesões na pele. A transmissão se dá pelo contato com objetos, tecidos (roupas e toalhas, por exemplo) e superfícies usadas pelo doente.

Não há tratamento específico, mas os quadros são leves e devem ser monitorados. Os primeiros sintomas podem ser febre, dor de cabeça, linfonodos inchados, calafrios, cansaço ou dores musculares e nas costas.

Um a três dias após o início dos sintomas, as lesões na pele (mãos, boca, pés, peito, rosto ou regiões genitais) começam a aparecer.

Para a OMS, a varíola do macaco avança em um ritmo “pouco usual e preocupante”. Entretanto, a instituição ainda avalia se vai declarar a disseminação dos casos como emergência de saúde global e não vê necessidade de vacinação contra a doença. A entidade também está colaborando com especialistas para dar um novo nome à doença e ao vírus.

Quarenta dias depois da confirmação do primeiro caso no Reino Unido, de acordo com o monitoramento em tempo real da iniciativa Global.health, de pesquisadores de universidades como Harvard e Oxford, o mundo já totaliza mais de 2.000 casos da doença.