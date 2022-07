Atlético-MG avança e espera vencedor de Palmeiras e Cerro nas quartas

O Atlético-MG sofreu mais do que imaginava, mas venceu o Emelec-EQU nesta terça-feira (5), no Mineirão. Com o 1 a 0 (1 a 1 no jogo de ida), o Galo garantiu a sua vaga nas quartas de final e agora aguarda o vencedor de Palmeiras X Cerro Porteño-PAR na próxima fase da Libertadores.

Hulk, aos 34 minutos do segundo tempo, de pênalti, fez o gol que deu a vitória ao time mineiro — o atacante havia perdido uma cobrança na partida de ida. Palmeiras e Cerro Porteño fazem a outra chave das oitavas nesta quarta, no Allianz Parque.

No lance decisivo, Vargas cruzou a bola na área, mas o zagueiro Guevara desviou com o braço. Hulk foi para a bola, venceu o goleiro Ortíz e, de quebra, se tornou o maior artilheiro da história do time na Libertadores, ao lado de Jô, ambos com 11 gols.

O Atlético-MG voltará a campo no domingo (10), em confronto com o São Paulo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. No dia 13, o time jogará a partida de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

ATLÉTICO-MG X EMELEC-EQU

Data: 5 de julho de 2022

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: Mineirão (BH)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Cartões amarelos: Arroyo (EME), Nacho Fernández (CAM), Nathan Silva (CAM)

Gol: Hulk, aos 34’/2ºT

ATLÉTICO-MG (Técnico: Turco Mohamed)

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Calebe (Eduardo Sasha, aos 14’/2ºT) e Nacho Fernández (Réver, aos 46’/2ºT); Vargas (Neto, aos 35’/2ºT), Rubens (Zaracho, aos 14’/2ºT) e Hulk

EMELEC (Técnico: Ismael Rescalvo)

Ortíz; Caicedo (Leguizamón, aos 36’/2ºT), Mejía, Guevara e Jackson Rodríguez (Gracia, aos 41’/2ºT); Carabalí, Arroyo, Sebastian Rodríguez; Zapata (Quiroga, aos 36’/2ºT), Pitton (Cevallos Jr, aos 24’/2ºT) e Cabeza