Colisão entre carros deixa três pessoas feridas em cruzamento no Jardim Rui Barbosa

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo dois carros na manhã desta terça-feira (26) no cruzamento da Avenida Euclides da Cunha com a Rua Érico Veríssimo, no Bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o condutor do veículo Palio seguia pela Avenida Euclides quando foi surpreendido pelo motorista do carro Voyage que seguia pela Rua Érico, invadiu a preferencial e bateu no Palio.

Os motoristas dos dois veículos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital Regional. O passageiro do carro Palio foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

