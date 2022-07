Deputado viabiliza R$ 200 mil para compra de caminhonete para saúde de Feliz Natal

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destinou emenda de R$ 200 mil, a pedido da vereadora Adriana Dias (MDB), para a Prefeitura de Feliz adquiri uma caminhonete para prestar atendimento ao Sistema Único de Saúde.

A solicitação da emenda foi feita ainda em 2021 e o deputado viabilizou o pagamento junto ao Governo do Estado em junho de 2022.

De acordo com a vereadora Adriana o veículo será essencial para dinamizar o atendimento de saúde pública no município.

“A caminhonete servirá para o trabalho dos servidores no atendimento a pacientes que utilizam a rede pública de saúde. Além disso, pessoas poderão ser atendidas em outros municípios que possuem Hospital Regional, como Sorriso. Agradeço o apoio do deputado que tem demonstrado sua atenção para com a saúde no Estado”, disse Adriana.

Thiago Silva comentou da sua felicidade em garantir mais recursos para a saúde do norte do Estado. “A compra de um novo veículo vai dar mais agilidade ao atendimento de saúde tanto na zona rural quanto na cidade de Feliz Natal. Agradeço a parceria da vereadora Adriana que tem lutado pela melhoria da saúde pública do município. Estamos a disposição para construir parcerias em prol a saúde de Feliz Natal!”, disse o deputado.

O parlamentar já havia destinado emenda de R$ 150 mil a pedido da vereadora Adriana para a compra de novos computadores para atender o posto de saúde do município. Thiago Silva também este ano destinou mais duas emendas de R$ 100 mil para a saúde do município.