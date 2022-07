Empresa ‘Sorte Solidária’ doa mais de mil refeições para famílias carentes de Pedra Preta

A empresa de entretenimento Sorte Solidária, que já é conhecida por suas iniciativas de apoio às comunidades carentes por meio de parcerias com instituições sociais e religiosas, distribuiu neste domingo (17) mais de mil refeições para famílias carentes no município de Pedra Preta-MT, distante 35 km de Rondonópolis. Uma refeição que fez a diferença no final de semana de muita gente.

Com mais de três anos em atividade no estado de Mato Grosso, a Sorte Solidária tem como objetivo promover entretenimento por meio de premiações e ao mesmo tempo fazer com que os participantes contribuam com as iniciativas de solidariedade social para com os que mais precisam.

“Nós da Sorte Solidária estamos muito felizes em poder contribuir com essas famílias carentes, pois a ação social solidária é uma de nossas diretrizes, revertendo parte da participação de nossos inscritos para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, destaca Antenor Arcanjo, diretor-presidente da Sorte Solidária.

A Sorte Solidária, em 2022, já distribuiu mais de 1,5 milhão em prêmios em todo o Mato Grosso.

Na parte social, a Sorte Solidária já contribuiu, em várias ocasiões, com a Paróquia São João Bosco e com a Igreja Bom Pastor, em Rondonópolis, e com a Avroc (Associação de Voluntárias de Rondonópolis Contra o Câncer).

Outra iniciativa social importante da Sorte Solidária foi a doação de cestas básicas, em 2021, para mais de 100 famílias ribeirinhas do Pantanal mato-grossense, em parceria com o projeto Pantanal Solidário, durante o período mais difícil da pandemia do coronavírus.

O site é www.sortesolidariamt.com.br e telefone para contato: (66) 99952-5713.