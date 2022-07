Manchester United aceita negociar Cristiano Ronaldo e Chelsea prepara oferta

O Manchester United entende que não deve conseguir manter Cristiano Ronaldo no elenco, uma vez que o camisa 7 pediu para deixar o clube. De acordo com o The Sun, o Chelsea prepara uma oferta pela contratação do astro.

Após acertar a chegada de Sterling, Todd Boehly, novo proprietário da equipe londrina, busca realizar uma contratação de impacto. Segundo o jornalista Pete O’Rourke, os Blues devem oferecer cerca de 14 milhões de libras (R$ 90 milhões) aos Red Devils pelo veterano.

Pelo quarto dia consecutivo, Cristiano Ronaldo não apareceu no Centro de Treinamento do Manchester United. Na sexta-feira, o elenco viaja para a Tailândia para seguir se preparando para o início da temporada.

Ainda não há informações sobre se o craque vai se juntar ao plantel dos Diabos Vermelhos na Ásia, onde eles vão enfrentar o Liverpool na próxima terça-feira. No entanto, os rumores sobre uma possível saída não param de crescer.