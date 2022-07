Profissional da saúde de Tangará da Serra busca R$ 30 mil para retirada de tumor cerebral

Cristina Seibert é técnica de enfermagem e há 16 anos presta serviços no Hospital Municipal de Tangará da Serra-MT e na primeira semana do mês de julho, deste ano, descobriu um tumor cerebral. Chamado macroadenoma de hipófise, o tumor é expansivo, e precisa ser retirado o mais rápido possível. Amigos do hospital e familiares estão se mobilizando, e para a realização do procedimento faltam R$ 30 mil.

Parte do tratamento poderá acontecer em Tangará da Serra e outra na capital, Cuiabá-MT. E o valor de R$ 30 mil, inclui apenas o procedimento de retirada do tumor, posteriormente, ainda será necessário exames de acompanhamento. “Houve tentativas de encaminhamento via Sistema Único de Saúde – SUS, mas as burocracias levam tempo, que pode ser precioso. Ela precisa da nossa ajuda para o custeio dessa microcirurgia de retirada do tumor o quanto antes”, explica seu esposo, também técnico de enfermagem na UPA, Mauro Romão.

“Sabemos que todos nós temos nossas dificuldades, mas nesses momentos mais delicados, sempre nos ajudamos, e precisamos mais uma vez desse auxílio de todos que puderem. Qualquer valor é bem-vindo. Contamos mais uma vez com a sensibilidade e o auxílio de todos e temos fé que essa situação passará com a ajuda de vocês”, completa Romão.

As doações podem ser feitas diretamente com a paciente Cristina Seibert, via Pix: 65999427603 (Nubank), mesmo número do seu celular particular e WhatsApp.